Певца Леонидова задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали участника бит-квартера "Секрет" Максима Леонидова. Музыканта доставили в отделение полиции.

На своей странице в "Инстаграме" артист рассказал, что инцидент произошел в Шуваловском парке. Стражи порядка в защитных масках остановили его и супругу время прогулки с собакой. "Заявили, что наши действия незаконны. Доставили в полицию и составляют протокол", – раскрыл детали Максим Леонидов.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский уточнил, что парк, в котором находился певец, не относится к числу закрытых. На музыканта составили административный протокол о нарушении требований, направленных на обеспечения режима повышенной готовности. Максиму Леонидову может грозить штраф до четырех тысяч рублей, сообщает РБК.

Отметим, с 30 марта в Санкт-Петербурге действует режим всеобщей самоизоляции. Покидать свое жилище граждане могут только в случае крайней необходимости: для поездок на работу, похода в магазин или аптеку, посещения медучреждения. Разрешается вынос мусора и выгул животных на расстоянии до 100 метров от дома.

Ситуация с коронавирусом в России становится все напряженнее. По последним данным, зарегистрировано 74 588 случаев заражения. Большинство заболевших – 39 509 – находятся в Москве. В Санкт-Петербурге инфекцию подхватили 2 926 человек. За весь период в стране выздоровели 6 250 пациентов, скончались 681 человек.