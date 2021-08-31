"Умер он от того, что стал трезвым": вдова раскрыла правду о смерти Балабанова

Создатель
легендарной картины "Брат" не раз говорил, что
предчувствует свою скорую смерть. Васильева и Балабанов прожили вместе 18 лет. Они вместе трудились на многих его лентах.
Надежда считает, что сделала недостаточно для супруга. Она заявила, что дала ему жить так, как он желал, но это не помогло предотвратить трагедию. Режиссер скончался 8 мая 2013 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Вдова мэтра российского кинематографа же уверена в том, что причиной кончины мужа стал резкий отказ от курения и алкоголя. "Умер он от того, что стал трезвым". По мнению женщины, сердце Алексея Балабанова необходимо было поддерживать лекарствами или небольшими дозами спиртного.
Безрадостные мысли художницы нередко усиливают слова извне. Например, когда об этом напоминают близкие люди. Васильева верит в силу любви и по сей день с большим чувством говорит об Алексее Балабанове. Напомним, в копилке режиссера такие известные фильмы, как "Жмурки", "Морфий", "Кочегар", "Мне не больно", "Я тоже хочу и другие".
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