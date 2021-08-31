Безумная любовь и страшная болезнь: как сложилась судьба перенесшего инсульт Малежика

После инсульта жизнь заслуженного артиста России Вячеслава Малежика сильно изменилась.

Юный Вячеслав еще в детстве почувствовал страсть к музыке и проявил большие творческие способности. В музыкальной школе он научился играть на баяне, позже освоил гитару и всегда с удовольствием давал концерты родственникам. Всю свою жизнь Вячеслав Малежик посвятил музыке.

Сначала артист был участником разных музыкальных коллективов, затем начал сольную карьеру и снискал большую любовь публики. Исполнитель часто становился финалистом "Песни года", также с написанными им хитами нередко "выстреливали" и другие артисты.

У музыканта всегда было много поклонниц. В молодости Малежик был очень видным мужчиной и однажды даже чуть было не женился на племяннице принца Камбоджи, однако вовремя одумался, ведь любовь всей жизни еще ждала артиста впереди.

Главной женщиной в жизни музыканта стала девушка по имени Татьяна. Влюбленные поженились через четыре месяца после знакомства, впоследствии родили двух сыновей и никогда не расставались. Татьяна ради семьи отказалась от карьеры актрисы и посвятила всю себя знаменитому мужу и детям.

Именно Татьяна выхаживала Вячеслава, когда в 2017 году у него случился тяжелый инсульт. Восстановление после болезни отнимало у артиста много сил, какое-то время мужчина не мог ходить и есть самостоятельно, его часто охватывало отчаяние, но присутствие любимой придавало сил. А после выздоровления музыканта супруги обвенчались, навсегда связав свои судьбы перед Богом.

Свой первый концерт после инсульта артист дал уже в реабилитационном центре. Выступление далось тяжело, но тогда это было настоящей победой. Сейчас 74-летний Вячеслав Малежик продолжает активно заниматься творчеством и даже отмечает, что после болезни слова стали складываться в рифмы особенно легко.