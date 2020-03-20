"Прошел знакомство с памперсами": Малежик оказался прикованным к кровати из-за тяжкого недуга

Беда с музыкантом случилась три года назад. Вячеслав Малежик уже восстановился и чувствует себя на данный момент удовлетворительно.
По словам исполнителя, когда ему было 70 лет, он считал, что "еще орел". Ему непременно хотелось что-то всем доказать. Инсульт разбил артиста 5 июня 2017 года. Вячеслав Малежик признался, что с того света его вытащила супруга Татьяна, ухаживая за ним.
Кроме того, певец адресовал низкий поклон российской медицине. Он подчеркнул, что помимо инсульта у него была пневмония и бронхит. Вячеслав Малежик не поехал лечиться за границу, предпочтя выздоравливать у отечественных специалистов.
Артист признался, что первые месяцы после инсульта были очень тяжелы. Он был как ребенок, которому необходимо осваивать элементарные навыки. По словам Вячеслава Малежика, три месяца он не мог самостоятельно добраться до туалета.
"Прошел знакомство с памперсами", – цитирует звезду Teleprogramma.pro. Не мог артист и самостоятельно есть. Выкарабкаться из цепких лап болезни Вячеславу Малежику помог и целеустремленный, волевой характер. Он поставил себе цель: выйти на сцену и спеть. И ему удалось сделать это еще в реабилитационном центре. По словам певца, недуг открыл в нем способность писать новые песни.
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