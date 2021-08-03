Сексуальная 50-летняя Кудрявцева в бикини потрясла россиян своим видом

В мае Лере Кудрявцевой исполнилось 50 лет. К этому возрасту она успела стать бабушкой и новоиспеченной молодой мамой одновременно. У внучки и дочки телеведущей сейчас почти одинаковый возраст.
Поклонники признают, что для своего возраста Лера Кудрявцева выглядит просто потрясающе. Ей удалось сохранить отличную форму. На днях она в очередной раз это доказала.
В своем "Инстаграм" Лера Кудрявцева опубликовала фото с отдыха в Турции. Звезда предстала в роскошном черном бикини в бассейне. На ней были модные солнцезащитные очки, а волосы убраны в пучок.
"Для меня отдых – это ничего не делать! От слова совсем.
Лежать, спать, не двигаться, не краситься, не наряжаться, но должно же быть хоть одно фото типа "красивая". Фотошоп мне в помощь", – написала Лера Кудрявцева.
Фанаты уверены, что Лера лукавит насчет фотошопа. Ведь в жизни она выглядит так же сногсшибательно, как и на фото в "Инстаграм".
Напомним, младшая дочь Маша родилась у Леры Кудрявцевой, когда ей было 47 лет. Отцом стал хоккеист Игорь Макаров, который младше Кудрявцевой на 16 лет. Также у Леры есть 31-летний сын Жан от брака с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.
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