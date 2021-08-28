Колье и часы за бешеные деньги: неприличная роскошь на свадьбе 50-летней Федункив с 37-летним итальянцем

27 августа звезде Comedy Woman исполнилось 50 лет. Марина решила объединить свой день рождения и празднование свадьбы. Торжество получилось очень пышным, поздравить молодых приехали звезды российского шоу-бизнеса. Николай Басков презентовал молодоженам лаконичный и ценный подарок – деньги в красивом конверте.
К свадьбе Марина Федункив готовилась долго. Она даже похудела и обновила образ, став более раскрепощенной и сексуальной. Платье невесты подбирал звездный стилист Бичолла Тетрадзе. Процесс показали на канате "Суббота!". Кремовое платье с роскошным декольте дополнило бриллиантовое колье. Звездный дизайнер украшений Влад Торхов отметил, что украшение стоит около 18 миллионов рублей.
Молодой супруг, по всей видимости, тоже не проходит мимо эффектных аксессуаров. Стефано дополнил образ жениха часами за 20 тысяч евро. Торжество прошло в одном из самых дорогих отелей Москвы.
Напомним, 50-летняя Марина Федункив расписалась с 37-летним итальянцем Стефано Маджи около месяца назад. Саму свадьбу отложили до юбилея артистки. Брак Марины и иностранного красавца вызывал сомнения у поклонников до последнего. Молодожены то и дело оказывались в эпицентре скандалов и сплетен. Однако отношения в паре прекрасные, Марина и Стефано счастливы.
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