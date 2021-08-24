Еще один выпускник "Фабрики звезд" ударился в религию

38-летний Павел Артемьев десять лет назад покинул группу "Корни" и ушел в самостоятельное плавание. Выпускник "Фабрики звезд" рассказал, что написал песню "Я теряю корни" в подростковом возрасте. Тогда он учился в консерватории в Италии и много размышлял о вечном. Будущий артист решил посвятить композицию Иисусу Христу. Такой замысел стал известен только сейчас, ведь до этого поклонники вкладывали в песню совсем иные смыслы.
"Изначально это песня про Иисуса Христа", — рассказал музыкант.
По словам музыканта, оглушительный успех песни заставил его поверить в то, что он является фронтменом группы, но на деле все было не так.
В состав группы "Корни" помимо Павла Артемьева входили Александр Бердников, Алексей Кабанов, Александр Асташенок. В 2002 году группа победила на проекте.
Напомним, еще одна выпускница "Фабрики звезд" и солистка группы "Фабрика" Мария Алалыкина приняла ислам и переехала с мужем в Дагестан и сейчас общается только с близкими друзьями и родственниками.
Ранее Ирина Дубцова рассказывала, что проект "Фабрика звезд" сильно ударил по психике многих начинающих артистов. Для них он стал отличной стартовой площадкой, но и изменил навсегда их жизнь.
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