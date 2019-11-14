"Насильно увезли в аул": раскрыта правда о жизни пропавшей знаменитости из "Фабрики"

Марию Алалыкину запомнили позитивной девушкой из группы "Фабрика". Тем не менее в последнее время о ее жизни ничего не известно – экс-солистка пропала с радаров. Сестра знаменитости решила рассказать правду о ее судьбе. прочитано 2871 раз Слава, деньги и любовь аудитории – все это оказалось ненужным Марии. Она вышла замуж за бизнесмена Александра Зуева, приняла ислам, сменив имя на Марьям, и уехала жить в Махачкалу, посвятив себя заботам о семье. ПО ТЕМЕ Саша Савельева рассказала о потере Печальная судьба экс-солистки "Фабрики" Кто в женихах у "Фабрики"? Счастья в первом браке девушка не нашла, однако спустя некоторое время Алалыкина вновь вышла замуж. Супруг Махмуд увез девушку в дагестанский аул, и с тех пор о личной жизни некогда популярной красотки из "Фабрики" появляется все больше противоречивых слухов. Ее сестра Маргарита решила прекратить поток сплетен и рассказать о быте Марии. "Маша действительно приняла ислам. Это произошло в период первого замужества. Потом развелась с первым супругом, начала изучать новую для себя религию. Ее никто не заставлял становиться мусульманкой. Это было осознанным решением", – передает слова родственницы Алалыкиной газета "Комсомольска правда" со ссылкой на StarHit. Бывшая певица уже десять лет живет в счастливом браке. По словам Маргариты, у нее добрый, заботливый и любящий муж. Экс-солистка "Фабрики" живет затворницей, поддерживая контакт только с самыми близкими друзьями и родственниками. Кто-то считает виной супруга то, что бывшая знаменитость пропала с радаров, но ее сестра опровергла эти домыслы. "Они несколько лет жили вместе в Москве, но здесь возникали определенные проблемы, поэтому и решили перебраться в другой регион. Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда. Их решение переехать в один из крупных городов России было обоюдным", – подчеркнула Маргарита.

Алиса Богданова 14 ноября 2019, 09:07 Автор: