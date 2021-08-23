Замужняя Кудрявцева прижалась возбужденным телом к чужому супругу: Кожа дыбом

Лера Кудрявцева отправилась в Сочи вести международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна".

Один из вечеров масштабного мероприятия оказался посвящен известному петербургскому барду Александру Розенбауму. По этому случаю песни популярного артиста исполняли его коллеги. Например, композицию "Полем" спел актер Игорь Миркурбанов. Леру Кудрявцеву это исполнение привело в полный восторг. Блондинка поделилась фрагментом выступления в своем инстаграм-аккаунте, а также разместила совместно фото с Игорем Миркурбановым. На снимке довольная Лера Кудрявцева крепко прижимается к артисту, нежно положив руку мужчине на грудь.

Под фото ведущая призналась, что исполнение Миркурбанова, которое она оценила даже выше, чем исполнение самого Розенбаума, привело ее в возбужденное состояние.

"Просто кожа дыбом стояла!!!" – написала блондинка.



Многие подписчики звезды не согласились с ее мнением и заявили, что песни Розенбаума может исполнять только он сам. Впрочем, выступление Миркурбанова тоже получило много положительных отзывов, ведь до этого многие люди даже не знали о том, что у артиста такой сильный и глубокий голос.

Впрочем, мнению Леры Кудрявцевой вполне можно доверять, ведь на песенном конкурсе она ежедневно видит и слышит множество талантливых исполнителей, но далеко не со всеми из них делает такие снимки. Отметим, что блондинку не смутил, тот факт, что Миркурбанов, как и она сама, состоит в браке, ведь объятия звезд были всего лишь дружескими.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о последствиях пережитого удара.