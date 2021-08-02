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Шоу-бизнес
"Хватит только на бутылку": Разбогатевший Лещенко обрек помощника на нужду

"Хватит только на бутылку": Разбогатевший Лещенко обрек помощника на нужду

Лев Лещенко обогатился на чужом творении в убыток его автору. Об этом рассказал Сергей Соседов.
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Музыкальный критик Сергей Соседов любит рассекречивать неизвестные стороны жизни российских звезд. Порой мужчина рассказывает удивительные вещи, которые поражают своей несправедливостью. Благодаря журналисту, стала известна история о том, как автор успешной песни пострадал от сотрудничества с Львом Лещенко.

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Ситуация, о которой заявил Сергей Соседов, произошла с его товарищем. Автор песен Вадим Волчакис решил заработать, взаимодействуя с именитым певцом. Он предоставил Льву Лещенко свою композицию "Новогодняя", которую артист исполнил на традиционном "Голубом огоньке". Целиком программу транслировали дважды, а фрагмент выступления даже включили в рекламу. Вадим Волчакис ожидал, что получит крупную сумму денег, ведь артистам за такие концерты платят хорошо. Однако его надежды не оправдались.

В Российском авторском обществе мужчине пояснили, что он заработал только 300 рублей. Выступив с песней "Новогодняя", Лев Лещенко практически обрек его на нужду — продолжать сотрудничать с певцами. Дело в том, что получить мизерный заработок Вадиму Волчакису не удалось, так как для перечисления средств от него потребовали накопить сумму в пять раз больше. "300 рублей ничто, их хватит только на бутылку дешевого шампанского без закуси", — выразился Сергей Соседов.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2021, 18:12 Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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