"Хватит только на бутылку": Разбогатевший Лещенко обрек помощника на нужду

Лев Лещенко обогатился на чужом творении в убыток его автору. Об этом рассказал Сергей Соседов.

Музыкальный критик Сергей Соседов любит рассекречивать неизвестные стороны жизни российских звезд. Порой мужчина рассказывает удивительные вещи, которые поражают своей несправедливостью. Благодаря журналисту, стала известна история о том, как автор успешной песни пострадал от сотрудничества с Львом Лещенко.

Ситуация, о которой заявил Сергей Соседов, произошла с его товарищем. Автор песен Вадим Волчакис решил заработать, взаимодействуя с именитым певцом. Он предоставил Льву Лещенко свою композицию "Новогодняя", которую артист исполнил на традиционном "Голубом огоньке". Целиком программу транслировали дважды, а фрагмент выступления даже включили в рекламу. Вадим Волчакис ожидал, что получит крупную сумму денег, ведь артистам за такие концерты платят хорошо. Однако его надежды не оправдались.

В Российском авторском обществе мужчине пояснили, что он заработал только 300 рублей. Выступив с песней "Новогодняя", Лев Лещенко практически обрек его на нужду — продолжать сотрудничать с певцами. Дело в том, что получить мизерный заработок Вадиму Волчакису не удалось, так как для перечисления средств от него потребовали накопить сумму в пять раз больше. "300 рублей ничто, их хватит только на бутылку дешевого шампанского без закуси", — выразился Сергей Соседов.