В горы с голым задом: звезду "Орла и решки" сняли в неуместном виде

Ведущая популярного тревел-шоу отправилась в горы в странном наряде.

Украинка Леся Никитюк является одной из самых привлекательных ведущих шоу "Орел и решка". Она невероятно популярна на Украине и в России. Но и у звезд бывают случаются промахи. На днях она отличилась неуместным видом.



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Сейчас ведущая "Ора и решки" в отпуске. Звезда отправилась отдыхать на португальский остров Мадейра. В своем "Инстаграм" Леся Никитюк показала, как лазает по горам в короткой юбке. Такой наряд смутил ее поклонников. Во-первых, это неудобно, а во-вторых, в горах всегда низкая температура...

Леся показала кадра со смотровой площадки, где она стоит в своем маленьком черном платье и наслаждается видом.

"Это вообще-то специальное горное платье для походов", — написала Леся Никитюк.

Конечно, ведущая отметила это с юмором. В присущей себе манере ведущая обыграла ситуацию как могла. Она сделала о себе небольшой ролик и смешные снимки. На кадрах она стоит в толпе других туристов и изображает замерзшую, пишет РИА ФАН. При этом платье еле прикрывает ее пятую точку.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Леся Никитюк попала в неловкую ситуацию. Неизвестные взломали аккаунт звезды в "Инстаграм" и выложили ее откровенные снимки. Помимо этого мошенники опубликовали интимную переписку с главным героем одиннадцатого сезона украинского шоу "Холостяк" Михаилом Заливако.