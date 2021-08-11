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Шоу-бизнес
Рэпер Птаха пропал после новости о страшной операции

Рэпер Птаха пропал после новости о страшной операции

Накануне в Сети появилась тревожная новость о состоянии здоровья Давида Нуриева, который получил широкую известность под сценическим псевдонимом Птаха. Сообщалось, что рэпер был срочно госпитализирован.
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Никакой точно информации относительно местонахождения знаменитости, а также состояния не было. Некоторые источники утверждали, что артист якобы пожаловался на острую боль, в связи с чем и был отправлен на срочное обследование. Однако, по другим данным, дела обстоят значительно хуже.

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Некоторые издания распространили новость о непростой операции, которая может понадобиться рэперу Птахе. Сообщалось, что якобы после внезапно возникшей симптоматики такой исход вполне вероятен. Информация не была подтверждена официально.

Теперь на связь вышли близкие люди скандальной знаменитости. Менеджер исполнителя, Марина Евстифеева, прокомментировала ситуацию. По словам представительницы, Давид Нуриев не выходил на связь с момента госпитализации. Она отметила, что исполнитель не поддерживает с ними связь, и они сами обеспокоены не меньше поклонников. "Пытаемся звонить", – призналась она.

По данным некоторых СМИ, артисту якобы диагностировали острый холецистит. Подробности пока уточняются. Напомним, рэперу Птахе 40 лет. С 1996 года он начал свою музыкальную карьеру, а через десять лет занялся и работой в кино. Он также известен как исполнитель одной из ролей в "продолжении" популярной ленты Алексея Балабанова, "Брат-3".

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 14:15 Источник: "Звезда" ✓ Надежный источник
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