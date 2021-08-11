Рэпер Птаха пропал после новости о страшной операции

Никакой точно информации относительно местонахождения знаменитости, а также состояния не было. Некоторые источники утверждали, что артист якобы пожаловался на острую боль, в связи с чем и был отправлен на срочное обследование. Однако, по другим данным, дела обстоят значительно хуже.
Некоторые издания распространили новость о непростой операции, которая может понадобиться рэперу Птахе. Сообщалось, что якобы после внезапно возникшей симптоматики такой исход вполне вероятен. Информация не была подтверждена официально.
Теперь на связь вышли близкие люди скандальной знаменитости. Менеджер исполнителя, Марина Евстифеева, прокомментировала ситуацию. По словам представительницы, Давид Нуриев не выходил на связь с момента госпитализации. Она отметила, что исполнитель не поддерживает с ними связь, и они сами обеспокоены не меньше поклонников. "Пытаемся звонить", – призналась она.
По данным некоторых СМИ, артисту якобы диагностировали острый холецистит. Подробности пока уточняются. Напомним, рэперу Птахе 40 лет. С 1996 года он начал свою музыкальную карьеру, а через десять лет занялся и работой в кино. Он также известен как исполнитель одной из ролей в "продолжении" популярной ленты Алексея Балабанова, "Брат-3".
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