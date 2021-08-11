"Болезнь приковала меня": Ушедшего в монастырь народного артиста сломил тяжкий недуг

Звезда российского кино Владимир Ильин оставил карьеру и предался вере. Мужчина пожаловался на здоровье.

Знаменитый актер Владимир Ильин без остатка посвятил себя театральным и кинематографическим постановкам. Он добился потрясающих успехов в карьере, а в 1999 году получил звание народного артиста России. 73-летний мужчина давно не появляется ни на телевидении, ни на светских мероприятиях. Что и говорить, съемки в фильмах и сериалах он тоже оставил в прошлом. Сейчас у Владимира Ильина совсем другая жизнь — по вере.

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"Я живу в деревне в Истринском районе Подмосковья. Рядом с Ново-Иерусалимским монастырем — местом спасения. Болезнь приковала меня к постели, но сейчас уже легче", —рассказал звездный мужчина. Вместо работы в кино он ушел работать в священную обитель. Владимир Ильин признался, что проводит в церковном учреждении бо́льшую часть своего времени. С годами артист стал все сильнее превращаться в отшельника.

Деревенская жизнь не наскучила Владимиру Ильину. Помимо службы в монастыре, актер уделяет внимание и хобби. Дома он рисует и занимается резьбой по дереву. Мужчина признался, что ему недостает разговоров с умными собеседниками. По соседству с ним живет артист Александр Феклистов, но он постоянно в разъездах из-за съемок. Владимир Ильин надеется, что коллега найдет время и побывает у него в гостях за чашечкой чая.