Тата Бондарчук впервые показала нового ухажера

В конце прошлого года Тата развелась с Сергеем. Сейчас выяснилось, что сердце светской львицы уже занято. Звезда перестала скрывать роман с музыкантом.
Девушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с новым возлюбленным. Сегодня бойфренду Бондарчук исполнилось 29 лет. Девушка поздравила его с днем рождения, добавив смайлик в виде сердца.
Подписчики порадовались за звезду, пожелав ей счастья и любви с новым избранником. Они отметили, что Тата умница и красавица, которая достойна всего самого лучшего.
Сколько Бондарчук состоит в отношениях с музыкантом, неизвестно. О личной жизни она предпочитает не распространяться.
Напомним, что в декабре 2019 года Тата Бондарчук развелась с сыном знаменитого режиссера Федора Бондарчука. Супруги прожили в браке семь лет. Ради дочерей Риты и Веры они сохранили дружеские отношения.
Популярные темы форума
Разные религии с парнем
Почему уходят к молодым?
Кто по мне случал?
Когда уже поздно рожать?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Напились на свадьбе изменила мужу
Как мужики так быстро находят замену?
Влюбился в маму друга
Украинская кровь