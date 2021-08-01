Волочкова обратилась к тяжелобольному отцу в важный день

Анастасия Волочкова обратилась к своему 74-летнему отцу с трогательным поздравлением и выложила в "Инстаграме" редкие снимки.

Отец известной балерины уже 14 лет лишен возможности говорить после перенесенного инсульта. Сегодня Юрию Волочкову исполнилось 74 года. Дочь выложила в своем блоге поздравительный пост с благодарностями за счастливое детство и поддержку. "Я больше в папу характером и мощью моего духа, чем в маму (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасия.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали отцу Балерины здоровья. "С днём рождения Вашего папу. Долгих лет жизни. Берегите его", " Здоровья Вашему папе, Анастасия", "Дай Бог ему здоровья и долгих лет", – написали поклонники.

Ранее Анастасия Волочкова шокировала фолловеров худобой. Балерина выложила снимки с отдыха в Греции. По традиции Анастасия предстала в кадре в бикини, на фото у нее очень сильно торчат ребра. Поклонники разошлись во мнениях. "Прекрасная женщина", "Анастасия! Выглядите супер" – восхищались одни. "По-моему худеть хватит. Уже перебор", "Анастасия, нельзя худеть ни на грамм" – беспокоились другие. Анастасия Волочкова часто подвергается критике за откровенные позы и провокационные фото, однако балерину это не останавливает.