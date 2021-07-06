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Шоу-бизнес
Сто миллионов без завещания: обнародована судьба элитной недвижимости Меньшова

Сто миллионов без завещания: обнародована судьба элитной недвижимости Меньшова

Накануне появилась трагическая новость. Из жизни ушел великий режиссер и артист Владимир Меньшов.
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О том, что культовый кинодеятель находился в тяжелом состоянии, не было известно широкой общественности. Некоторое время назад стало известно, что он заразился коронавирусной инфекцией. СМИ утверждали, что знаменитость переносит болезнь в легкой форме. Однако, как выяснилось вчера, 22 июня Владимиру Валентиновичу стало хуже, после чего было принято решение о госпитализации.

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Так артист и попал в 15-ю городскую больницу. Его подключили к аппарату ИВЛ, но организм не справился с такой нагрузкой. В сентябре Владимиру Меньшову исполнилось бы 82 года. Внезапное известие о смерти мэтра стало настоящим ударом для его коллег, учеников и почитателей. С момента первой новости и до сих пор в Сети постоянно появляются новые посты с трогательными словами и соболезнованиями родным знаменитости.

Вдова Владимира Валентиновича, Вера Алентова, до сих пор находится в медицинском учреждении. Детали ее состояния не разглашаются. Известно, что пара познакомилась еще во время обучения в Школе-студии МХАТ. Адвокат Жанна Маргулис полагает, что между ними были настолько теплые отношения, что скорее всего режиссер даже не оставил завещание. Она отметила, что в этом случае супруга получит половину наследства, а другая же половина будет поделена между ней и дочерью, Юлией Меньшовой.

Известно, что в последние годы Владимир Меньшов жил в апартаментах в самом центре столицы, на Тверской-Ямской улице. Как выяснили "Дни.ру", сейчас недвижимость стоит дороже 50 миллионов рублей. Помимо квартиры у Владимира Валентиновича имеется также коттедж. Его оценивают приблизительно в 40 миллионов рублей.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 09:51 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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