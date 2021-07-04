В Сети собирают деньги на похороны заразившегося коронавирусом Мамонова

Жена Петра Мамонова вышла на связь после сообщений о смерти актера.

Заразившегося коронавирусом Петра Мамонова госпитализировали неделю назад. Актер находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, которые, кстати, поражены на 80%. Супруга знаменитости Ольга общается с журналистами, сообщает последние новости.

В недавнем разговоре с прессой жена актера отметила, что он жив, а информация о смерти, которая появилась в Сети, является ложью. Ольга рассказала, что некая женщина, назвавшая себя супругой Мамонова, написала в "Фейсбуке" о том, что собирает деньги на его похороны.

Жене Петра Николаевича пришлось в очередной раз звонить в больницу в Коммунарке, где тот находится, чтобы уточнить информацию о состоянии супруга.

"Как был утром, так и остался: состояние оценивается как крайне тяжелое, легкие под ИВЛ", – передала слова медиков Ольга.

Напомним, ранее жена Петра Мамонова рассказывала, что его организм, пораженный коронавирусом, быстро сдался. Ольга жалеет, что сначала занимались лечением самостоятельно, они сразу сбили актеру температуру. Также женщина уточнила, что актер не вакцинировался.