На кладбище охнули: Могила Касаткиной и Колосова ужасающе просела

На Новодевичьем кладбище заговорили о плохой примете. С могилой, в которой похоронены Людмила Касаткина и Сергей Колосов, произошло печальное.

Девять лет назад ушли из жизни Людмила Касаткина и Сергей Колосов. Супруги умерли с разницей в 11 дней. В связи с этим обстоятельством их похоронили вместе на Новодевичьем кладбище. Для артистки и режиссера установили общий массивный памятник с крестом, на котором закрепили овальную гравюру с портретом супружеской пары. Но достойное убранство могилы испортило нехорошее обстоятельство.

Сотрудники издания "Экспресс газета" посетили Новодевичье кладбище и неприятно удивились, узрев склоненную набок могилу Касаткиной и Колосова. Сейчас место захоронения выглядит не лучшим образом: земля сильно просела. Журналисты отметили, что другие посетителей кладбища тоже взволновало искажение могилы. "Ты посмотри, как завалилась!" – выразились две женщины, принесшие к надгробию цветы.

По поверьям считается, что проседание могилы — это дьявольский знак, сулящий неприятности. Остается только догадываться, связаны ли как-то оккультные приметы с местом захоронения Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Несмотря ни на что, люди помнят их союз, как уникальный пример крепкой любви. Недаром на надгробии артистки и режиссера есть соответвующая фраза. "Любовь не подвержена действию времени", — написано на камне.