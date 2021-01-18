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Хотела быть рядом: замужняя Пугачева разревелась от любви к композитору

Хотела быть рядом: замужняя Пугачева разревелась от любви к композитору

Алла Пугачева. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На прошлой неделе 85-летие отметил композитор Раймонд Паулс, который является автором хита Аллы Пугачевой "Миллион алых роз". 71-летняя народная артистка не смогла прилететь в Латвию на день рождения друга, поэтому записала для него видео с поздравлением, которое показали в эфире латвийского телеканала TV3.
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Алла Пугачева не может говорить о Раймонде Паулсе без слез. Певица расплакалась с первых секунд, но быстро взяла себя в руки и продолжила свою речь. Артистка призналась, что благодарна судьбе за встречу с латвийским композитором.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Супруга Максима Галкина также отметила, что благодаря творческому союзу с Паулсом появились "дети" – песни, которые полюбились миллионам людей. По словам Пугачевой, композитор ей очень помог, как и она ему.

Алла Борисовна очень хотела быть рядом с другом в столь знаменательный день, но из-за "проклятой" пандемии это невозможно.

"Будь здоров, счастлив. Люблю всю твою семью, люблю тебя", – сказала артистка.

В завершение обращения Пугачева назвала себя "женщиной, которая пела". "И, как говорят, не плохо", – любит повторять супруга Галкина.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что младшая дочь Аллы Пугачевой исполнила песню "Миллион алых роз". Кадры с поющей Лизой Галкиной появились в Сети. Интернет-пользователи пришли в восторг. "Достойная замена растет", – писали поклонники.

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Автор: 18 января 2021, 13:18 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Паулс- жив, дай бог ему здоровья. Но, к сожалению, он исчерпал себя в восьмидесятые. За последние тридцать лет, всё те же " Миллион роз" и " Вернисаж". Нового- ничего!
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