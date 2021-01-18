Хотела быть рядом: замужняя Пугачева разревелась от любви к композитору

Алла Пугачева не может говорить о Раймонде Паулсе без слез. Певица расплакалась с первых секунд, но быстро взяла себя в руки и продолжила свою речь. Артистка призналась, что благодарна судьбе за встречу с латвийским композитором.
Супруга Максима Галкина также отметила, что благодаря творческому союзу с Паулсом появились "дети" – песни, которые полюбились миллионам людей. По словам Пугачевой, композитор ей очень помог, как и она ему.
Алла Борисовна очень хотела быть рядом с другом в столь знаменательный день, но из-за "проклятой" пандемии это невозможно.
"Будь здоров, счастлив. Люблю всю твою семью, люблю тебя", – сказала артистка.
В завершение обращения Пугачева назвала себя "женщиной, которая пела". "И, как говорят, не плохо", – любит повторять супруга Галкина.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что младшая дочь Аллы Пугачевой исполнила песню "Миллион алых роз". Кадры с поющей Лизой Галкиной появились в Сети. Интернет-пользователи пришли в восторг. "Достойная замена растет", – писали поклонники.
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