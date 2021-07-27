"Кто-то донес, что я на кладбище пьяная ругаюсь матом": Ахеджакова возмущена обвинениями в деменции

"Офицеры России" обратились с жалобой к руководству "Современника", в столичную Мэрию, а также в Генпрокуратуру. Возмущенные активисты усмотрели в постановке оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, решили, что в спектакле пропагандируется однополая любовь и сочли оскорбительные формулировки, которыми изобиловала речь героини Ахеджаковой.
Актриса была вынуждена оправдываться.
"Мы примерно в театре знаем, кто науськал, – говорит Лия Меджидовна. – Потому что "Офицеры России" на генеральной репетиции не могли быть. Какой-то идиот написал или этот стукач донес этим военным, что я на кладбище пьяная ругаюсь матом. Да вы что, с ума сошли, что ли? Там никакого поругания ветеранов нет. Наоборот, обращение к ним. Она разговаривает с могилами тех, кто там лежит. И среди них один ветеран Великой Отечественной".
"Где вы этот мат нашли? – задает риторический вопрос актриса. – Товарищи офицеры! Вы что раньше смотрели? Они не бывают в театре! Значит, это кто-то науськал. До сих пор, оказывается, есть стукачи!"
Ахеджакова возмущена неадекватностью реакции на спектакль. "Один требовал, чтобы мое психическое здоровье проверили. Другой кричит, что артистка в полной деменции и матом садит прямо на сцене "Современника". А третий потребовал, чтобы я не была больше Народной артисткой. Забирайте "Ники" мои, забирайте Государственную премию. Ребята, берите себе на память! Я без вас и без этих наград выживу!" – заявила она в интервью "Дождю".
Справедливости ради надо заметить, что авторы спектакля после этого скандала внесли в текст пьесы правки и убрали самые острые моменты.
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