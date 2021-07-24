Манукян вывез за периметр всех одиноких участниц шоу "Дом-2"

28-летний Давид Манукян стал ведущим "Дома-2" после ухода из проекта бывшей возлюбленной Ольги Бузовой. Поклонники шоу переживали, справится ли блогер с задачей и не пропадет ли интерес.
Дава не разочаровал фанатов — градус напряжения растет, слухи появляются регулярно. Недавно новый ведущий позволил себе нерабочие отношения с участницами.
В ходе беседы вне периметра проекта, Дава активно выяснял предпочтения девушек. Одна из участниц, Яна Захарова, проявляла симпатию больше остальных. Манукян с энтузиазмом отвечал взаимностью, а потом назначил красотке свидание "с выключенными камерами". Поклонники не устают выдвигать предположения об исходе встречи.
Яна выложила в "Инстаграм" фото с Давой, а в подписи красовался портрет идеального для нее спутника: "Идеальный мужчина это... Светлоглазый, высокий, спортивный, умный, добрый, общительный, заботливый, привлекательный, веселый, креативный, стильный, энергичный, единственный, тактичный, романтичный, интригующий, искрений, дружелюбный, СИЛЬНЫЙ! ".
Конечно, поклонники расценили этот жест, как намек. Захарова подтвердила предположения и призналась, что Дава ей нравится. Подписчики считают, что из молодых людей получилась бы отличная пара.
Ранее Давид Манукян снялся в ТикТоке блогера Елизаветы Лукашевой, где в шутку сыграл с ней свадьбу.
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