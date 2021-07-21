Как девочка: 75-летняя Шер в корсете произвела фурор

Выражение о том, что возраст — лишь цифры в паспорте, легко подтверждает внешность певицы Шер (Ее настоящее имя Шерилин Саркисян, — Прим. ред.). 75-летняя знаменитость выглядит так, будто раскрыла секрет молодости или нашла машину времени. Артистка потрясающе смотрится не только на студийных фото, но и в объективах ухищренных папарацци. Свежие снимки гуляющей по итальянским улочкам звезды попали в Сеть. Фанаты остались в восторге.
На сайте фотоагенства опубликовали кадры, на которых певица Шер шагает по дорогам курорта Портофино. Для променада звезда надела обтягивающие лосины, укороченный корсет и жакет с вырезами на плечах. Наряд выгодно сел на точеную фигуру знаменитости. Артистка распустила прямые черные волосы внушительной длины, подчеркнувшие аккуратное лицо. Не забыла знаменитость и об аксессуарах: небольшая сумка, солнцезащитные очки, массивные серьги и кольца сделали образ более молодежным.
Давно не секрет, что певица Шер увлекается пластическими операциями. По данным СМИ, звезда более десяти раз ложилась под нож хирурга. Артистка не только подтягивала кожу и делала липосакцию, но и увеличивала ягодицы, уменьшала нос, корректировала губы. Звезда уверена, что без эффектной внешности дорога в шоу-бизнес становится закрытой, поэтому на разнообразные улучшения внешности она не скупится.
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