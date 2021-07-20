"Ничего себе": светящаяся Бондарчук сообщила о третьей беременности

Бывшая жена наследника звездной семьи скоро станет мамой. Об этом она сообщила лично в день рождения любимого мужчины.

Развод Таты Бондарчук с сыном Федора Бондарчука, Сергеем, кажется, обсуждали все. Выдвигалось множество версий: начиная от разных конфликтов, заканчивая изменой артиста с популярной подругой дивы и нынешней пассией Максима Виторгана, Нино Нинидзе. Однако ни одна из сплетен подтверждена не была. Пара прожила вместе около семи лет. Бывшие избранники сумели сохранить дружеские отношения ради детей.

В прошлом году стало известно о романе знаменитости с Филиппом Фроловым, позднее они официально зарегистрировали отношения, но решили сохранить это в секрете. В день рождения нового избранника Тата решилась на признание. В этот раз она сделала то же.

Бывшая супруга Бондарчука опубликовала в своем "Инстаграме" трогательный пост. На кадре Филипп нежно целует жену, а его рука лежит на ее заметно округлившемся животе. Тата Бондарчук поздравила супруга с днем рождения и подчеркнула, что скоро подарит ему подарок.

Пользователи ахнули и принялись поздравлять знаменитость. Многие из них подозревали, что скоро Тата сделает заявление. "Как удивительно складывается жизнь. Счастье", "Ой, а я все думала, животик или нет! Ура", "Ничего себе! Какая же радость", "Я вчера подумала, что Вы в положении! Поздравляю!", "А я догадывалась! Ура, ура!", "Будьте счастливы", "Как же хорошо", – писали они.