Что их связывает: Димаш Кудайберген впервые раскрыл тайну отношений с Игорем Крутым

Димаш Кудайберген в 2015 году стал победителем конкурса молодых исполнителей на "Славянском базаре в Витебске". А сегодня он приезжает в Беларусь уже на правах большой звезды. В этот раз, например, стал членом жюри и удостоился чести поднимать флаг на открытии фестиваля искусств. С певцом встретился корреспондент "Дни.ру"

Димаш Кудайберген участвует во всех мероприятиях, которые проходят под эгидой композитора и продюсера Игоря Крутого – в "Новой волне", "Песне года". Поэтому поклонникам интересно, что же на самом деле связывает маэстро с певцом.

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"Некоторые думают, что у нас есть некие контрактные обязательства, но это не так. – уверяет артист. – Мои права никто не ущемляет! Крутой просто пишет хорошие песни, а я их исполняю. У меня есть родители (отец Канат Айтбаев является у Димаша продюсером – Прим. ред.).и только они указывают мне, как и куда идти по жизни. Именно отец помогает мне обходиться без подписания кабальных контрактов. У нас дома, кстати, не разрешается возвышать себя, гордиться, выпячиваться как-то, потому что мои родители этого не позволят – они очень простые люди".

Димаш в шоу-бизнесе пока недавно, но уже поучаствовал в нескольких престижных конкурсах и понял, как этот мир устроен. "Мне шоу-бизнес никогда не нравился. Это просто бизнес, просто работа. А я влюблен в музыку! – вздыхает исполнитель. – Но прежде шоу-бизнес был искусством, а теперь и песни становятся проще, и исполнители не стремятся к высокохудожественному творчеству, а лишь пытаются добиться какой-то славы, Поэтому спасибо Игорю Яковлевичу, что он пишет достойные песни!"

Кудайберген говорит, что, помимо Крутого, ему помогали многие люди. Например, ректор университета искусств в Астане – знаменитая скрипачка Айман Мусахаджаева. "Я помню, как она сшила несколько костюмов для моих выступлений у знаменитого в Казахстане кутюрье, как она пробивала для студентов самые престижные площадки для выступлений", – улыбается артист.