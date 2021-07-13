Бисексуальные жена и дочь Уилла Смита лишились волос

Жена и дочь звезды "Людей в черном" кардинально изменили внешность. Теперь актрису и ее дочь не узнать.

Супруга и 20-летняя дочь голливудского актера Уилла Смита – актриса и телеведущая Джада Пинкетт-Смит и Уиллоу – совершили очередной шокирующий публику поступок. Общество еще не отошло от их откровенного признания во влечении к женщинам, как поклонникам уже подкинули новую порцию для обсуждений.

Женщины одновременно побрили головы налысо. Дочь Уилла Смита первая показала фото с матерью, преображение которой она назвала "подарком".

"Подарок чист, когда он дается от души и нужному человеку в нужное время и в нужном месте, и когда мы ничего не ждем взамен", – написала Уиллоу.

Позже жена Уилла Смита сделала репост записи на свою страницу и объяснила, что постриглась благодаря идее дочери. Также она отметила, что все произошло вовремя.

Поклонники пришли в восторг от такой трансформации. Они написали в комментариях, что теперь мать и дочь выглядят как одно целое.

Ранее жена и дочь звезды "Людей в черном" Уилла Смита одновременно признались в сексуальном влечении к женщинам. Видеозапись их беседы была опубликована в Facebook.

Напомним, Уиллоу Рейн Смит, младшая наследница Уилла Смита, пошла по стопам творческих родителей и уже к 19 годам добилась впечатляющих успехов в музыке.