Бисексуальные жена и дочь Уилла Смита лишились волос

Супруга и 20-летняя дочь голливудского актера Уилла Смита – актриса и телеведущая Джада Пинкетт-Смит и Уиллоу – совершили очередной шокирующий публику поступок. Общество еще не отошло от их откровенного признания во влечении к женщинам, как поклонникам уже подкинули новую порцию для обсуждений.
Женщины одновременно побрили головы налысо. Дочь Уилла Смита первая показала фото с матерью, преображение которой она назвала "подарком".
"Подарок чист, когда он дается от души и нужному человеку в нужное время и в нужном месте, и когда мы ничего не ждем взамен", – написала Уиллоу.
Позже жена Уилла Смита сделала репост записи на свою страницу и объяснила, что постриглась благодаря идее дочери. Также она отметила, что все произошло вовремя.
Поклонники пришли в восторг от такой трансформации. Они написали в комментариях, что теперь мать и дочь выглядят как одно целое.
Ранее жена и дочь звезды "Людей в черном" Уилла Смита одновременно признались в сексуальном влечении к женщинам. Видеозапись их беседы была опубликована в Facebook.
Напомним, Уиллоу Рейн Смит, младшая наследница Уилла Смита, пошла по стопам творческих родителей и уже к 19 годам добилась впечатляющих успехов в музыке.
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