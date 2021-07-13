Постоянно теку: готовая к удовольствиям Кравец отказалась от трусиков

Африканская жара продолжает испытывать москвичей на прочность. Каждый день столбик термометра показывает 30, 32, даже 34 градуса! Не выдерживают ни люди, ни машины. Но светская львица Алена Кравец нашла оригинальный выход.

"От такой жары я постоянно теку, – промокает пот Аленушка. – Слава богу, живу за городом, а не в бетонных джунглях, где люди в такой зной просто выживают каждый день. В такую погоду понимаешь, почему женщины в Африке носят только бусы".

Кравец призналась, что она и без того не любила носить нижнее белье, которое сковывает движения. А нынешним летом и подавно отказалась от трусиков. "Так приятно, когда ветерок ласково щекочет, когда тело дышит, – пояснила Алена. – Это очень удобно и для мужа, желание которого может настичь в любой момент".

Алена Кравец говорит, что трусики – это тот предмет интимного гардероба, который она считает излишним. "Я вообще считаю, что в такую жару исподнее – это не гигиенично, ведь все потеет, преет, намокает, может появиться аллергия", – пояснила просвещенная в интимных вопросах Алена.

Напомним, до XIX века женщины не носили трусики, которые cчитались частью исключительно мужского гардероба. Под платьями, длинными рубашками и юбками дамы обычно были обнажены, что кажется весьма практичным. Ведь отсутствие нижнего белья облегчало отправление физиологических потребностей дам, зажатых в корсеты. А трусики изначально были изобретены для девушек, занимающихся гимнастикой.