Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Вторник
13 июля
Лента новостей
10:07
В Саратове маршрутка столкнулась с грузовиком
10:03
"Позор и дно!": вдова набросилась на первую жену Грачевского из-за наследства
10:03
В Мытищах водитель насмерть сбил собственного сына
09:57
В Мытищах угрозы девушке в автобусе закончились массовой дракой
09:56
Под Москвой задержали растившую в огороде коноплю пенсионерку
09:48
МКАД расчистили после массового ДТП
09:42
"Делает щеки, скулы, губы": раскрыта подноготная пристрастившейся к уколам красоты Бузовой
09:41
В Геленджике при взрыве в отеле погиб человек
09:41
Из колонии под Новосибирском сбежали двое заключенных
09:38
Постоянно теку: готовая к удовольствиям Кравец отказалась от трусиков
09:23
Экс-министр культуры Белоруссии о "Славянском базаре": Лукашенко поручил убрать российских звезд
09:19
"Необратимо": врач вынес приговор гниющей заживо МакSим
09:14
Горячо: фото постельных утех разведенного Сергея Бойцова с подругой Киркорова утекли в сеть
09:07
В Саратове пьяный пациент напал на врача из-за просьбы надеть маску
08:44
Почему близкие скрывают правду об умирающей МакSим
08:39
На МКАД произошло крупное ДТП
08:27
Россиянам предрекли рост цен на продукты
06:04
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
04:01
К чему снится девушка
02:03
"Соберите с пола!": выставившую напоказ все прелести Королеву затравили
00:02
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
22:16
Ни стыда ни совести: 54-летняя Литвинова вывалила голую грудь
21:54
Под Вологдой произошло смертельное ДТП
21:44
Неожиданный поворот: в разборки с наследством Грачевского влезла еще одна женщина
21:40
Лавров: визит Керри в Москву – позитивный сигнал
21:16
Англия готовится к отмене большинства ковид-ограничений
21:03
"Ничего хорошего не выпадает": таролог раскрыла новые подробности состояния певицы МакSим
21:01
Украинская русофобия посеяна в умах тех, кто не знает историю своей страны – Липовой
20:32
"Произошло несчастье": единственная наследница Натальи Дуровой пыталась свести счеты с жизнью
20:16
Эксперт Бортник: встреча Зеленского и Байдена будет безрезультатной
20:15
"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число
20:01
После слухов о расставании с мужем Ивлеева показала голый зад иностранцам
19:53
"Ходить по дорогим магазинам без денег": кривляющейся Семенович дали под дых за глупый совет
19:47
Фронтмен группы "Пилот" Илья Черт угодил в реанимацию
19:28
Полумертвую МакSим спасают за миллион рублей в день
19:21
Николаев с силой впихнул в рот Королевой свой фрукт
19:10
Наследники Древней Руси: Путин написал статью о единстве русских и украинцев
19:09
После разрыва с Тимати Решетова спуталась с его другом
19:06
В Подмосковье загорелись леса
18:41
"Рак боится смелых": Угодившую в онкоцентр Барановскую бросились спасать
18:21
Заговорившая о счастье Волочкова довела россиян до экстаза
17:55
"Папке *** важнее": Лазарев бросил детей ради жарких утех с Малиновским
17:55
"Бабку обнимай, они с возрастом холодеют": измученный Солнцев готов пойти на крайние меры
17:44
Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова объявила о разводе: Не на все удается повлиять
17:40
"Собрал вещи": Стриженова сообщила мрачную новость
17:15
"Момент истины": Митя Фомин раскрыл секрет своего колокольчика
17:00
Развод, проблемы со здоровьем и внебрачный сын: как сложилась жизнь звезды сериала "Солдаты"
16:50
Адская смерть: Известный автогонщик сгорел заживо в машине с подругой
16:49
"А как же заговор с ковидом?": наплевавшая на правила Лель озадачила народ
16:25
"Тетенька в ночнушке": раздобревший Петросян вызвал омерзение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
"Красивая невеста": Семенович в свадебном платье принимает поздравления
"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число
Очумевший Басков пошел вразнос на коленях перед Навкой: Почти стриптиз
"Я безработный": Скатившаяся на дно звезда группы "Корни" осталась без копейки
"Чудовищный цинизм": В Крыму ответили на план Киева по депортации россиян
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Постоянно теку: готовая к удовольствиям Кравец отказалась от трусиков

Постоянно теку: готовая к удовольствиям Кравец отказалась от трусиков

Африканская жара продолжает испытывать москвичей на прочность. Каждый день столбик термометра показывает 30, 32, даже 34 градуса! Не выдерживают ни люди, ни машины. Но светская львица Алена Кравец нашла оригинальный выход.
прочитано 427 раз

"От такой жары я постоянно теку, – промокает пот Аленушка. – Слава богу, живу за городом, а не в бетонных джунглях, где люди в такой зной просто выживают каждый день. В такую погоду понимаешь, почему женщины в Африке носят только бусы".

ПО ТЕМЕ

"Потеряла родственника": Убитая горем Кравец предложила семье оплатить похороны Меньшова

Кравец призналась, что она и без того не любила носить нижнее белье, которое сковывает движения. А нынешним летом и подавно отказалась от трусиков. "Так приятно, когда ветерок ласково щекочет, когда тело дышит, – пояснила Алена. – Это очень удобно и для мужа, желание которого может настичь в любой момент".

Алена Кравец говорит, что трусики – это тот предмет интимного гардероба, который она считает излишним. "Я вообще считаю, что в такую жару исподнее – это не гигиенично, ведь все потеет, преет, намокает, может появиться аллергия", – пояснила просвещенная в интимных вопросах Алена.

Фото: Пресс-служба

Напомним, до XIX века женщины не носили трусики, которые cчитались частью исключительно мужского гардероба. Под платьями, длинными рубашками и юбками дамы обычно были обнажены, что кажется весьма практичным. Ведь отсутствие нижнего белья облегчало отправление физиологических потребностей дам, зажатых в корсеты. А трусики изначально были изобретены для девушек, занимающихся гимнастикой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: pixabay.com
Автор: 13 июля 2021, 09:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число

Шоумена затравили
Шоу-бизнес

После слухов о расставании с мужем Ивлеева показала голый зад иностранцам

Ведущая развлекается с подругой
Шоу-бизнес

После разрыва с Тимати Решетова спуталась с его другом

Модель активно строит музыкальную карьеру
Шоу-бизнес

"Папке *** важнее": Лазарев бросил детей ради жарких утех с Малиновским

Артист расставил приоритеты

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+