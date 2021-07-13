Постоянно теку: готовая к удовольствиям Кравец отказалась от трусиков

"От такой жары я постоянно теку, – промокает пот Аленушка. – Слава богу, живу за городом, а не в бетонных джунглях, где люди в такой зной просто выживают каждый день. В такую погоду понимаешь, почему женщины в Африке носят только бусы".
Кравец призналась, что она и без того не любила носить нижнее белье, которое сковывает движения. А нынешним летом и подавно отказалась от трусиков. "Так приятно, когда ветерок ласково щекочет, когда тело дышит, – пояснила Алена. – Это очень удобно и для мужа, желание которого может настичь в любой момент".
Алена Кравец говорит, что трусики – это тот предмет интимного гардероба, который она считает излишним. "Я вообще считаю, что в такую жару исподнее – это не гигиенично, ведь все потеет, преет, намокает, может появиться аллергия", – пояснила просвещенная в интимных вопросах Алена.
Напомним, до XIX века женщины не носили трусики, которые cчитались частью исключительно мужского гардероба. Под платьями, длинными рубашками и юбками дамы обычно были обнажены, что кажется весьма практичным. Ведь отсутствие нижнего белья облегчало отправление физиологических потребностей дам, зажатых в корсеты. А трусики изначально были изобретены для девушек, занимающихся гимнастикой.
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