В семье известной ведущей случилась трагедия

В свежем интервью Юлия Бордовских рассказала, как начала жизнь с нуля в 50 лет и спасала родную дочь.

52-летняя Юлия Бордовских стала героиней очередного выпуска ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". В беседе с журналисткой российская ведущая рассказала о кошмаре, с которым она жила несколько лет.

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Более шести лет Юлия Бордовских с семьей провела в США. Это время было настоящим адом для нее. Там в жизни ведущей случилась трагедия.

В Майами у ее детей начались серьезные проблемы со здоровьем. Сначала дочь Маруся довела себя до анорексии, потом сын Федор стал агрессивным и даже грозился свести счеты с жизнью.

Юлия Бордовских верила, что дочь вот-вот начнет есть, и не видела трагедии, которая с ней происходила. В результате дочь год лежала в больнице. В это время сын тоже страдал расстройствами. Ему диагностировали синдром дефицита внимания. Ведущая тоже поначалу не придала этому серьезного значения. Сначала мальчик был просто нервным и агрессивным, требовал к себе повышенного внимания. Потом он начал говорить, что прыгнет из окна и даже мог кинуть пультом в мальчика, который приходил к нему в гости.

Юлия Бордовских год лечила своих отпрысков. Сейчас самое страшное позади, и они ведут здоровый образ жизни. Ведущая поняла и свои проблемы. Как выяснилось, она нанесла своим детям психологические травмы. После терапии мать и дети стали более внимательно относиться друг к другу.

Напомним, летом 2019 года Юлия Бордовских развелась с мужем, бизнесменом и президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым.