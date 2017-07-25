Куда пропала ведущая Юлия Бордовских

Некогда ведущая Юлия Бордовских была очень известна. Она вела передачи на центральных телеканалах, работала на радио. Однако в какой-то момент она пропала. Dni.ru попытались узнать, куда пропала, как и чем живет яркая блондинка.
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