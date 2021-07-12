58-летняя Дапкунайте ужаснула народ своим видом

Артистка стала главной звездой московского фестиваля цветов, который проходит в ГУМе. Ингеборга Дапкунайте показала завидную силу и выносливость, легко нося тяжелые емкости с растениями.
Журналисты и поклонники обратили внимание на накачанные руки звезды театра и кино. При этом на фоне ее худобы они даже ужаснули народ.
Знаменитость рассказала, что очень любит изнурять себя в спортзале. Актриса не хочет растолстеть, поэтому следит за своим рационном. По словам Ингеборги Дапкунайте, она ест в основном овощи и пьет по два литра воды в сутки.
Напомним, в прошлом году звезда поведала о том, что стала жертвой сексуальных домогательств, но через некоторое время забыла о случившемся. Артистка призналась, что ее память зачастую стирает неприятности. Ингеборга Дапкунайте отметила, что не помнит имени обидчика.
Делилась актриса воспоминаниями и о нелегком пути в профессию.Когда-то она мечтала, чтобы ее хотя бы пригласили на пробы. Благодаря упорному труду Ингеборге Дапкунайте удалось добиться больших успехов.
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