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Шоу-бизнес
58-летняя Дапкунайте ужаснула народ своим видом

58-летняя Дапкунайте ужаснула народ своим видом

Ингеборга Дапкунайте в свои годы тщательно следит за своим питанием, чтобы оставаться стройной. Но некоторые сочли, что актриса переусердствовала с физическими нагрузками.
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Артистка стала главной звездой московского фестиваля цветов, который проходит в ГУМе. Ингеборга Дапкунайте показала завидную силу и выносливость, легко нося тяжелые емкости с растениями.

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Журналисты и поклонники обратили внимание на накачанные руки звезды театра и кино. При этом на фоне ее худобы они даже ужаснули народ.

Знаменитость рассказала, что очень любит изнурять себя в спортзале. Актриса не хочет растолстеть, поэтому следит за своим рационном. По словам Ингеборги Дапкунайте, она ест в основном овощи и пьет по два литра воды в сутки.

Напомним, в прошлом году звезда поведала о том, что стала жертвой сексуальных домогательств, но через некоторое время забыла о случившемся. Артистка призналась, что ее память зачастую стирает неприятности. Ингеборга Дапкунайте отметила, что не помнит имени обидчика.

Делилась актриса воспоминаниями и о нелегком пути в профессию.Когда-то она мечтала, чтобы ее хотя бы пригласили на пробы. Благодаря упорному труду Ингеборге Дапкунайте удалось добиться больших успехов.

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Фото: City News Moskva / www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 09:34 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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