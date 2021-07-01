Жгучая 23-летняя брюнетка стала новой "Мисс Москва"

В столице состоялся конкурс красоты "Мисс Москва – 2021". Победительницей стала жгучая брюнетка.

25-й конкурс красоты "Мисс Москва – 2021" состоялся в столичном театре Et Cetera. Состязание собрало самых обаятельных девушек Москвы в возрасте от 18 до 32 лет. Среди претенденток на победу были 34 длинноногие красотки. Многие из них уже участвовали в конкурсах красоты.

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Провела мероприятие обладательница титула "Мисс Москва — 2015" и бывшая жена короля Малайзии Оксана Воеводина. "Мисс Москвой – 2021" стала 23-летняя Аля Саламова. Она с детства мечтала поучаствовать в конкуре красоты и уверенно шла к своей цели. Старшая сестра девушки тоже модель и участвует в конкурсах красоты.

Аля раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Она занимается джампинг-фитнесом и растяжкой. Жгучая брюнетка поделилась планами на будущее. Она призналась, что мечтает продолжать борьбу за титул самой красивой в мире девушки. Следующим рубежом для нее станет конкурс "Краса России".

"Мисс Москва" не стала лукавить и заявила, что имеет недостатки. Вернее, она назвала это всего лишь новой целью. По словам Саламовой, она не знает английский язык, но мечтает его выучить, чем и займется в ближайшее время.

Еще одна участница конкурса "Мисс Москва" Алена Пантелеева стала первой вице-мисс. На сцену вышел ее молодой человек и сделал ей предложение у всех на глазах. Второй вице-мисс была выбрана Ирина Пенягина, третьей — Ангелина Хохлова.