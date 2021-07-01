Задержанный за пьяную драку брат Кокорина объяснил свое поведение

Младший брат футболиста Александра Кокорина не считает себя виноватым в произошедшем.

Накануне стало известно о том, что брат скандального известного нападающего "Фиорентины" был задержан полицией в состоянии сильного алкогольного опьянения. По распространившейся в СМИ информации, Кирилл Кокорин и его друг Карен Григорян ввязались в драку с сотрудниками одного из столичных ресторанов после того, как их отказались впускать в заведение без QR-кодов. Сегодня брат Александра Кокорина вышел на связь и заявил, что все было не так – мужчина решил сам прояснить ситуацию.

Кирилл рассказал, что они с другом подъехали на автомобиле к отелю, но их не пропустили через шлагбаум. Сотрудники отказали им в грубой форме, после чего Кокорин вышел из машины и стал снимать разговор на телефон. После появились полицейские, которые скрутили мужчин, отобрали у них телефон и отвезли в отделение. По словам Кирилла, никакой драки не было вообще. Он убежден в том, что с ними поступили несправедливо, а задержали их всего лишь за то, что мужчина стал снимать.

В беседе с порталом Sport24 брат футболиста рассказал, что в отделении ему выписали штраф в размере четырех тысяч рублей за "неповиновение к законному требованию полиции", а потом отпустили. При это брат футболиста уверен, что у него было право снимать видео и никакого неповиновения с их стороны не было.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Александр Кокорин покинул Россию в разгар пандемии.