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Шоу-бизнес
Родившая Паулина Андреева шокировала изменениями во внешности

Родившая Паулина Андреева шокировала изменениями во внешности

Паулина Андреева находится в декретном отпуске. Звезда поделилась с поклонниками свежим фото, на котором ее невозможно сразу узнать.
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Знаменитость опубликовала кадр в своем инстаграм-аккаунте. Фолловеры отметили, что Паулина Андреева после появления на свет сына Ивана стала более женственной. У артистки поменялись даже черты лица, а также взгляд.

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Паулина Олеговна Андреева актриса

Подписчиков просто шокировала красота Паулины Андреевой. Они принялись горячо обсуждать внешность актрисы. Многие сошлись во мнении, что материнство положительно сказалось на жене Федора Бондарчука.

Паулину Андрееву осыпали комплиментами. "Потрясающая!", "Волшебная", "Идеальная", "Невероятная", – высказались пользователи соцсети в адрес знаменитости. Отметим, что после родов актриса лишь единожды вышла в свет – на церемонию награждения премии "ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга".

Артистка стала лауреатом данной премии. Паулина Андреева посетила мероприятие без супруга. Звезда сериала "Метод" еще не делилась с поклонниками фото своего трехмесячного сынишки.

Как писали "Дни.ру", Паулина Андреева стала женой Федора Бондарчука осенью 2019 года. Отношения же пара начала тремя годами ранее. Из-за новой любви режиссер и актер развелся с супругой Светланой.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 11:45 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье

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