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Шоу-бизнес
Молодая жена Бондарчука впервые показала себя после родов

Молодая жена Бондарчука впервые показала себя после родов

Весной Паулина Андреева сообщила миру, что они с Федором Бондарчуком стали родителями.
прочитано 167 раз

Спустя три месяца после знаменательного события актриса решила выйти в люди. Она появилась на премии "ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга". Артистка выбрала для прохода по ковровой дорожке строгий черный костюм, который элегантно подчеркнул точеную фигуру. Многие были удивлены, что, несмотря на недавние роды, Паулина Андреева выглядит так, будто и не было никакой беременности.

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 Паулина Олеговна Андреева

Паулина Олеговна Андреева актриса

В беседе с журналистами супруга Федора Бондарчука поделилась впечатлениями о материнстве. Она отметила, что теперь стала больше ценить семейный уют. По словам актрисы, рядом с любимыми людьми она "наполняется" больше, чем от бесконечной беготни по делам.

Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в 2019 году. Церемония была настолько тайной, что гостям мероприятия даже запретили фотографировать и снимать видео на телефоны. Супруги в целом ведут довольно закрытый образ жизни: не афишируют подробности в соцсетях, редко дают интервью, а на вопросы о личном предпочитают не отвечать.

Поэтому новость о рождении сына стала шоком для многих. О появлении малыша сообщила сама Паулина Андреева, опубликовав в личном блоге свой снимок на последних сроках беременности. Мальчик, которого назвали Иваном, родился 2 марта этого года.

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Паулина Андреева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 10:39 Источник: Собака.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой

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