Каменских в ужасе сбежала от гроба любимого человека

Настя Каменских вспомнила о страшном периоде в своей жизни. Трагедия пришла в семью певицы в начале 2021 года, когда умер ее отец.

Артистка поведала о страшном событии и длительном периоде душевного восстановления. Еще недавно звезда не могла говорить на эту тему без слез. Сейчас же она решила поделиться пережитым.

Настя Каменских очень любила родителя. Алексей Иосифович в свое время был волейболистом и имел прекрасное чувство юмора. Мужчина стал отцом почти в 50 лет. Он очень гордился дочерью, покорившей шоу-бизнес.

Отец исполнительницы скончался дома. Настя Каменских узнала о трагедии на следующий день от мамы. Алексей Иосифович хотел, чтобы его после смерти кремировали. Певица не смогла выдержать церемонии прощания. Дело в том, что когда она увидела любимого человека в гробу, то ей стало плохо, и артистка выбежала из зала.

Знаменитость отметила, что хотела запомнить папу живым и веселым. Она не жалеет, что не стала оставаться на похоронах. Мама звезды переживала уход из жизни мужа крайне тяжело. По словам Насти Каменских, она совсем сдала и начала от горя сохнуть на глазах.

Певица поддержала мать в трудный период, призвав взять себя в руки и не оставлять ее сиротой. Мама артистки заверила, что поняла ее. Вскоре после смерти отца проблемы со здоровьем начались и у самой знаменитости. У нее были панические атаки. Певице даже потребовалась помощь специалистов, чтобы справиться со своим состоянием. Она даже очутилась под капельницей.