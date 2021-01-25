"Настенька, держись!": в семье Каменских случилось горе

Настя Каменских обнародовала кадры, снятые с отцом Алексеем Жмуром в новогодние праздники. Певица запечатлела, как родитель поздравил ее и свою супругу с наступающим 2021 годом. Мужчина пожелал жене здоровья и стройной фигуры, а дочери – быть любимой.
Под видео Каменских обратилась к умершему отцу. Певица сказала спасибо родителю и попросила его почаще приходить во снах. "Я помню, что любовь – самое главное! <...> Я люблю тебя, пап!", – написала артистка в "Инстаграм".
Коллеги и поклонники выразили соболезнования. "Царства Небесного", – пожелала певица Лолита Милявская отцу Насти. "Настенька, держись!", "Теперь он – твой ангел навсегда!", "Видно, что светлый человек", – написали другие подписчики Каменских.
По какой причине скончался Алексей Иосифович, неизвестно. Он прожил 81 год. В молодости отец певицы был капитаном волейбольной команды "Динамо". Спустя годы он стал концертным директором народного хора Украины имени Веревки.
Родители дали Насте Каменских путевку в жизнь. Когда супруга Потапа была маленькой, мать и отец оплатили ее обучение во Франции и Италии. После школы певица получала образование в Международном университете Висконсина на Украине.
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