Бывшая возлюбленная вывела принца Гарри на чистую воду: Невротик

До Меган Маркл принц Гарри также встречался с актрисой. Крессида Бонас раскрыла причину, по которой рассталась с возлюбленным.

Королевский биограф Роберт Лейси побеседовал с друзьями девушки, и они рассказали, по какой причине та не решилась стать супругой младшего сына принцессы Дианы. По слухам, после двух лет отношений пара тайно обручилась, однако в итоге свадьба так и не состоялась.

Ранее полагалось, что Крессида Бонас просто не хотела тяготиться королевской семьей. Однако это не совсем так. Друзья заявили, что актриса в какой-то момент поняла, что не выдержит жизни с Гарри. Младшего принца девушка охарактеризовала как "зацикленного на себе невротика". Порой он был просто одержим тем, что его якобы преследуют, парню мерещились папарацци даже там, где их не было. Также Гарри часто жаловался на тяжелую жизнь при дворе.

В итоге Крессида Бонас оставила возлюбленного. При этом паре удалось сохранить дружеские отношения, причем настолько близкие, что в конечном счете Гарри пригласил актрису на свою свадьбу с Меган Маркл.

Напомним, Крессида Бонас и младший принц познакомились благодаря принцессе Евгении. Кузина Гарри была приятельницей артистки, и они периодически отдыхали вместе. Пара быстро подружилась и очень скоро начала встречаться. Отношения продлились два года и казались почти идеальными, поэтому сообщение о разрыве стало для всех шоком.