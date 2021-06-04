Ревва жестоко избил солиста Rammstein Линдеманна

Александр Ревва стал новым гостем программы "Худсовет" на "Новом радио".

В эфире шоу артист вместе с ведущими отобрал композиции, которые, по его мнению, достойны хит-парада. Также звезда рассказала о съемках клипа группы Rammstein. В видео актер исполнил роль советского милиционера.

Ролик на песню "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей") вышел 2 июня и уже успел набрать порядка трех миллионов просмотров. Для съемок провокационного клипа Александру Ревве даже пришлось жестоко избить Тилля Линдеманна.

Как оказалось, музыканту не нравилась игра актера в сцене с допросом. В итоге рокер попросил артиста отхлестать его по лицу со всей силы. "Мне пришлось по-настоящему избить Линдеманна. Я так вошел в раж, что даже руку повредил", – рассказал Александр Ревва.

По словам комика, за съемки в клипе он не получил ни рубля. Актер принял участие в проекте исключительно по дружбе.

Напомним, ранее Александр Ревва рассказал, как лишился девственности. Как выяснилось, первый раз он занялся сексом в 20 лет, так как был достаточно скромным парнем и не умел общаться с девушками. При этом, по словам актера, он врал друзьям, что уже познал женское тело. Сейчас артист не жалеет о том, что долго оставался девственником. "Я сублимировал, копил силы", – говорит Ревва.