"У меня все случилось": Ревва сделал интимное признание

46-летнего шоумена Александра Ревву называют секс-символом, настоящим сердцеедом. Артист находится в потрясающей физической форме, перед которой не может устоять ни одна представительница прекрасного пола. Однако мало кто знает, что в юности резидент шоу "Камеди Клаб" был достаточно скромным, поэтому он впервые занялся сексом в 20 лет.
В беседе с журналистами Ревва рассказал, что не признавался в этом друзьям. Он говорил сверстникам, что познал женское тело гораздо раньше. Сейчас же Александр не видит ничего постыдного в том, что впервые занялся сексом в поздней юности. По мнению шоумена, не нужно разбрасываться сексуальностью в раннем возрасте.
"Нет ничего плохого в том, что у меня все случилось достаточно поздно, ведь я сублимировал, копил силы", – сказал Ревва.
Александр, будучи отцом двоих дочерей, считает, что родители должны рассказывать детям о сексе. По мнению знаменитости, такие разговоры можно вести с ребенком с 14 лет, ведь в этом возрасте его организм начинает меняться. Шоумен отметил, что не хочет, чтобы его дочери узнали о сексе от друзей.
Напомним, Александр Ревва женился на своей возлюбленной Анжелике в 2007 году. Пара воспитывает дочерей Алиса и Амели.
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