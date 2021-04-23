Встречающийся с Лободой солист "Рамштайна" был замечен с другой блондинкой

Народная молва гласит, что Светлана Лобода и Тилль Линдеманн связаны романтическими отношениями, однако накануне его видели с другой.

Слухи о романе немецкого рокера и украинской певицы ходят уже не первый год, однако официального подтверждения пока не находят. Судя по всему, 58-летний музыкант часто выступающий России, любит женщин славянской внешности. Недавно Тилль Линдеманн был замечен в одном из московских заведений в компании красивой блондинки. По словам очевидцев, это была не Светлана Лобода.

Пара сидела за самым дальним столиком, мило беседовала и улыбалась друг другу. У окружающих сложилось впечатление, что у них настоящее свидание. При этом мужчина сидел в темных очках, однако не узнать его было сложно. При появлении пары на все соседние столики быстро поставили таблички, свидетельствующие о брони. Таким образом, мужчине и женщине никто не мешал. Однако одному из присутствующих удалось сделать фото Линдеманна и его спутницы – снимок попал в редакцию "Комсомольской правды".

Напомним, что Лобода не раз была замечена с солистом Rammstein, однако они всегда уклонялись от ответов на вопросы о романе. Несколько лет назад певица родила дочь, которую назвала Тильдой – это стало негласным подтверждением отношений между звездами. В одном из интервью Светлана Лобода также заявила, что каждая женщина мечтает, чтобы отцом ее ребенка был Тилль Линдеманн.