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Шоу-бизнес
"Без ума от Бена": Лопес без стеснения придается интимным ласкам с Аффлеком

"Без ума от Бена": Лопес без стеснения придается интимным ласкам с Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после слухов о воссоединении были замечены в объятиях друг друга.
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Еще пару месяцев назад стало известно, что бывшие возлюбленные спустя много лет возобновили общение. Судя по всему, притяжение между актерами стало нарастать. Недавно пару заметили в ресторане: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пришли на свидание, где к ним присоединились еще несколько друзей.

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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

Очевидно, пара перестала скрывать нежные чувства друг к другу. По сообщениям очевидцев, они не стеснялись проявлять нежность, довольный Аффлек все время обнимал свою спутницу, которая так и светилась от счастья и все теснее прижималась к актеру. Знакомый пары сообщил англоязычному порталу "E", что Лопес просто без ума от своего партнера, спустя 17 лет она поняла, что Аффлек – настоящий мужчина.

Поклонники пары ликуют, считая, что легендарные "Беннифер" (так их называли когда-то), наконец, вернулись. Впрочем, критически настроенные фанаты подозревают, что звезды всего лишь хотят провернуть удачный пиар-ход.

Напомним, что еще в начале 2000-ых годов, Аффлек и Лопес собирались пожениться, но потом внезапно расстались. С тех пор в жизнях обоих утекло очень много воды. Однако несколько месяцев назад бывшие возлюбленные расстались со своими партнерами и вдруг оба оказались свободны, после чего Бен Аффлек вспомнил об экс-избраннице и стал писать Дженнифер Лопес любовные письма.

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Фото: Hubert Boesl / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 04:05 Источник: E ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перекачанная Лопес шокировала странным фото

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