"Заваливал любовными письмами": появились подробности о воссоединении Джей Ло и Бена Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали первые шаги к сближению еще несколько месяцев назад.

Поклонники Джей Ло уже несколько дней обсуждают ее возможный роман с Беном Аффлеком. Фанаты надеются, что спустя 20 лет чувства между звездами вспыхнули с новой силой. Поводом для таких обсуждений стало то, что бывших возлюбленных на днях заметили вместе на курорте в Монтане. Теперь же стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали активно общаться еще в феврале.

Инициативу взял на себя Аффлек – именно он написал Лопес, когда та была на съемках фильма в Доминиканской Республике. Сначала актриса не отвечала на письма бывшего, но потом между ними завязалась активная переписка, которая носила не совсем дружеский характер. Например, увидев фото Джей Ло со съемок, актер заметил, что она очень красива и что он хотел бы быть рядом с ней – об этом сообщил портал TMZ.

Известно, что обмен сообщениями между бывшими возлюбленными продолжался вплоть до середины апреля. Пока Дженнифер была на съемках, бывшие возлюбленные не встречались, к тому же, актриса все еще была помолвлена с баскетболистом Алексом Родригесом.

Недавно звезда все же объявила об разрыве помолвки со спортсменом. Неизвестно, повлияли ли на это решение чувства к Аффлеку или виной всему возможные измены Родригеса. Однако поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека уже потирают руки и мечтают о возвращении легендарных Беннифер.