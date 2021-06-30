Вдова Баталова устроила Цивину и Дрожжиной очередной скандал: Требует закрыть фонд

Разбирательства между вдовой Алексея Баталова, Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной длятся уже почти год.

В среду в Гагаринском суде Москвы пройдет очередное заседание по вопросам, связанным с фондом "Благодар". На этот раз Гитана Леонтенко требует закрыть организацию, так как считает, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина открыли ее незаконно.

Фонд был создан три года назад, и в документах вдова Алексея Баталова числится генеральным директором. Всего учредителей пятеро: Гитана Леонтенко, дочь Мария Баталова, Наталья Дрожжина, Михаил Цивин и адвокат Нарек Костанян. Однако вдова уверяет, что "Благодар" создали от ее имени, однако без ее согласия. Несмотря на то что Леонтенко посещала мероприятия организации, в документах стоит не ее подпись.

Вдова Баталова заказала экспертизу, во время которой установили, что в бумагах действительно расписался кто-то посторонний. Об этом сообщил юрист артистки. Он подчеркнул, что у Марии Баталовой тяжелая форма ДЦП, поэтому она просто не в состоянии свободно писать.

Также правозащитник уверяет, что от деятельности фонда ни Леонтенко, ни дочь не получали прибыли. Вдова актера хочет, чтобы "Благодар" ликвидировали, так как он был создан по поддельным документам.

Напомним, на днях состоялось финальное заседание по вопросу недвижимости Марии Баталовой. Суд встал на сторону дочери актера и признал недействительным все документы, в которых оговаривается пожизненное содержание с иждивением, заключенные с Натальей Дрожжиной. "Я могу умирать спокойно", – заявила Гитана Леонтенко после окончания тяжбы.