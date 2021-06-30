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Шоу-бизнес
Вдова Баталова устроила Цивину и Дрожжиной очередной скандал: Требует закрыть фонд

Вдова Баталова устроила Цивину и Дрожжиной очередной скандал: Требует закрыть фонд

Разбирательства между вдовой Алексея Баталова, Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной длятся уже почти год.
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В среду в Гагаринском суде Москвы пройдет очередное заседание по вопросам, связанным с фондом "Благодар". На этот раз Гитана Леонтенко требует закрыть организацию, так как считает, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина открыли ее незаконно.

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Фонд был создан три года назад, и в документах вдова Алексея Баталова числится генеральным директором. Всего учредителей пятеро: Гитана Леонтенко, дочь Мария Баталова, Наталья Дрожжина, Михаил Цивин и адвокат Нарек Костанян. Однако вдова уверяет, что "Благодар" создали от ее имени, однако без ее согласия. Несмотря на то что Леонтенко посещала мероприятия организации, в документах стоит не ее подпись.

Вдова Баталова заказала экспертизу, во время которой установили, что в бумагах действительно расписался кто-то посторонний. Об этом сообщил юрист артистки. Он подчеркнул, что у Марии Баталовой тяжелая форма ДЦП, поэтому она просто не в состоянии свободно писать.

Также правозащитник уверяет, что от деятельности фонда ни Леонтенко, ни дочь не получали прибыли. Вдова актера хочет, чтобы "Благодар" ликвидировали, так как он был создан по поддельным документам.

Напомним, на днях состоялось финальное заседание по вопросу недвижимости Марии Баталовой. Суд встал на сторону дочери актера и признал недействительным все документы, в которых оговаривается пожизненное содержание с иждивением, заключенные с Натальей Дрожжиной. "Я могу умирать спокойно", – заявила Гитана Леонтенко после окончания тяжбы.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 14:16 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость788500
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Гость789136
Как надоела эта цыганка Гитана! Все прибедняется нищей, до всего ей есть дело! Жадная и наглая! Закрутила сама все это, чтобы Надежде Баталовой ничего не досталось!!! А теперь из себя бедную овечку строит!!!
Вы имеете что-то против цыган?
Гость789136
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Как надоела эта цыганка Гитана! Все прибедняется нищей, до всего ей есть дело! Жадная и наглая! Закрутила сама все это, чтобы Надежде Баталовой ничего не досталось!!! А теперь из себя бедную овечку строит!!!
Гость789057
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Это -фальшивый фонд и он должен быть закрыт. Пусть цивин-дрожжина вернут деньги, которые до сих пор получали незаконно, за фейковый фонд.
1

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