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Шоу-бизнес
"Кричал так, что не могли остановить": вдова Баталова боится за жизнь больной ДЦП дочери

"Кричал так, что не могли остановить": вдова Баталова боится за жизнь больной ДЦП дочери

Конфликт с наследством Алексея Баталова продолжается. Михаил Цивин и Наталья Дрожжина не признают свою вину.
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85-летняя вдова великого артиста вынуждена жить в страхе. Михаил Цивин и Наталья Дрожжжина позиционировали себя как друзья семьи, но Гетана Леонтенко утверждает, что они – мошенники, пытающиеся обобрать ее до нитки. Подруга тяжелобольной дочери пары рассказала, что, когда речь впервые зашла о возвращении ключа, Цивин "кричал так, что не могли остановить".

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52-х летняя Мария напугана не меньше матери. Адвокат семьи рассказал, что Михаил Цивин недавно обратился к больной ДЦП женщине и сказал, что она обо всем пожалеет. Наследство Алексея Баталова оценивают примерно в 100 миллионов рублей. Всю жизнь он работал, чтобы семья не нуждалась ни в чем.

Теперь все то, что было, отдано в руки Цивину и Дрожжиной. Гитана Леонтенко утверждает, что ни о чем даже не догадывалась. Сейчас паре запрещено видеться с семьей артиста, судебные заседания проходят в разное время. Адвокат полагает, что незаконные действия были совершены нотариусом. Однако юрист утверждает, что ничего не помнит.

Как сообщает "Пятый канал", Михаил Цивин возмущен обвинениями в адрес супруги. Он считает, что Наталья Дрожжина не могла сподвигнуть нотариуса на действия подобного толка. Раз такое произошло, значит вина лежит на плечах юриста. На данный момент со счетов семьи списано около 100 тысяч долларов. Вдова Алексея Баталова боится за свою жизнь и жизнь дочери.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 14:29 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость712522
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Шоу должно продолжаться?
Как надоел этот дешевый фарс с «ограбленными» миллионершами.
Гитана хотела обмануть законную наследницу Баталова - его старшую дочь Надежду, но сама попалась в свой капкан.
Привыкла жить на халяву, а теперь настало время платить по счетам.
Маша стала заложницей жадности и старческого безумия своей матери и «подруг дома» - ушлых «чистых девочек», устраняющих со своего пути всех, кто может помешать им прибрать к рукам баталовские миллионы.
Скоро хозяйками там станут Воронова и Кириенко.
Кириенко уже сейчас имеет генеральную доверенность и распоряжается всем.
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