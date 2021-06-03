Тайно поженившиеся Федук и Новикова раскрыли детали помолвки

Пара устроила скоромную церемонию, на которой присутствовали только самые близкие. Через пару дней влюбленные подтвердили информацию о бракосочетании, показав трогательные совместные снимки.
Тут же поползли слухи о том, что Александра Новикова и Федук ждут ребенка. Именно так объяснили столь скорою свадьбу. В Сети появились кадры с вечеринки, на которой присутствовала блогер. Девушка не пила алкоголь и периодически гладила себя по животу. Однако пока эта информация никем не подтверждена.
На днях в личном блоге Саша Новикова ответила на вопросы подписчиков. У наследницы ресторатора уточнили, как возлюбленный сделал ей предложение. Она отметила, что не хочет вдаваться в подробности, однако все же прояснила одну деталь. По словам новоиспеченной супруги рэпера, Федук попросил ее руки во время съемок клипа "Водолей". Напомним, видео вышло в конце апреля этого года.
Стоит отметить, что до свадьбы Саша Новикова и Федук встречались около трех лет. Впервые об их романе заговорили в 2018-м, тогда пару заметили на отдыхе в Италии. Официальный выход влюбленных состоялся год спустя, молодые люди пришли вместе на премию "GQ Человек года".
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