СМИ: Федук и Саша Новикова поженились

Несмотря на популярность, влюбленные предпочитают не рассказывать подробности личной жизни.

На днях в сети появилась информация, что Александра Новикова, дочь именитого ресторатора Аркадия Новикова, и Федук, популярный хип-хоп-исполнитель, узаконили свои отношения. Без лишнего пафосы молодожены тайно стали мужем и женой.

Пара достаточно долгое время встречалась. Александра и Федор часто делились с подписчиками совместными снимками и видео. Однако про свадьбу никто публично не заявляли.

Официального подтверждения бракосочетанию звезд нет.

Поклонники влюбленных отмечают, что они одна из самых интеллигентных и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Вопреки популярности и богатству, Александре и Федору удается сохранять человечность и искренность.

Например, недавно Новикова выставила общую фотографию: пара позирует в кофейне на фоне сладостей. В подписи к посту Александра отметила, что находится в любви. Федук пикантно, но в то же время нежно ответил:

"Ты не против, что я съем твое пирожное?".

Фолловеры восхитились трепетными отношениями между влюбленными. Одна из поклонниц написала:

"Как же вы нашли друг друга, такие похожие и такие подходящие друг другу".

Отметим, что познакомилась звездная пара случайно на улице. Сперва у них не заладился разговор, однако, не было чувства дискомфорта. Александра зацепила Федука своей естественной красотой и в хорошем смысле простотой.