Боится потерять вновь: Аффлек намерен позвать Лопес под венец

Актер всерьез настроен на семейную жизнь с Дженнифер Лопес. Сейчас пара наслаждается возобновленными отношениями.

По данным зарубежных СМИ, Бен Аффлек опасается, что неудачный исход их романа с певицей может повториться. Ведь они расстались на целых 17 лет. Теперь же артист не собирается тянуть время и хочет сделать возлюбленной предложение руки и сердца в ближайшее время.

Отметим, что пара возобновила романтические отношения около месяца назад. Сейчас Дженнифер Лопес и Бен Аффлек часто вместе отдыхают на курортах, также они проводят время дома или с родственниками.



Напомним, актеры стали встречаться в начале 2000-х годов. Но через пару лет их союз затрещал по швам, и знаменитости разошлись. Недавно Дженнифер Лопес рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом. Бен Аффлек же в начале года завершил отношения с Аной Де Армас.

Как писали "Дни.ру", инициативу возобновить любовные отношения с Джей Ло взял на себя Бен Аффлек. Актер написал звезде, когда та находилась на съемках фильма в Доминиканской Республике. Сначала артистка не отвечала на письма экс-избранника, но потом между ними завязалась активная пикантная переписка.

