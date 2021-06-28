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Шоу-бизнес
Боится потерять вновь: Аффлек намерен позвать Лопес под венец

Боится потерять вновь: Аффлек намерен позвать Лопес под венец

Актер всерьез настроен на семейную жизнь с Дженнифер Лопес. Сейчас пара наслаждается возобновленными отношениями.
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По данным зарубежных СМИ, Бен Аффлек опасается, что неудачный исход их романа с певицей может повториться. Ведь они расстались на целых 17 лет. Теперь же артист не собирается тянуть время и хочет сделать возлюбленной предложение руки и сердца в ближайшее время.

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Отметим, что пара возобновила романтические отношения около месяца назад. Сейчас Дженнифер Лопес и Бен Аффлек часто вместе отдыхают на курортах, также они проводят время дома или с родственниками.

Напомним, актеры стали встречаться в начале 2000-х годов. Но через пару лет их союз затрещал по швам, и знаменитости разошлись. Недавно Дженнифер Лопес рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом. Бен Аффлек же в начале года завершил отношения с Аной Де Армас.

Как писали "Дни.ру", инициативу возобновить любовные отношения с Джей Ло взял на себя Бен Аффлек. Актер написал звезде, когда та находилась на съемках фильма в Доминиканской Республике. Сначала артистка не отвечала на письма экс-избранника, но потом между ними завязалась активная пикантная переписка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dave Bedrosian via www.imago-ima/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2021, 11:51 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость783767
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Хороший парень, добрый, талантливый , но у него есть проблема. Поэтому его лицо никогда не выглядит радостным, веселым, счастливым. А вообще , он сам разорвал с ней помолвку двадцать лет назад. Не захотел жениться. А что будет сейчас, время покажет. Да и она вряд ли испытывает к Бену сильные чувства сразу после продолжительных отношений с Алексом , который тоже захотел с ней просто дружить, но не жениться на ней . Для неё это был удар. Так что, пока все запутано. Время все покажет.
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