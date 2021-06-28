Боится потерять вновь: Аффлек намерен позвать Лопес под венец

По данным зарубежных СМИ, Бен Аффлек опасается, что неудачный исход их романа с певицей может повториться. Ведь они расстались на целых 17 лет. Теперь же артист не собирается тянуть время и хочет сделать возлюбленной предложение руки и сердца в ближайшее время.
Отметим, что пара возобновила романтические отношения около месяца назад. Сейчас Дженнифер Лопес и Бен Аффлек часто вместе отдыхают на курортах, также они проводят время дома или с родственниками.
Напомним, актеры стали встречаться в начале 2000-х годов. Но через пару лет их союз затрещал по швам, и знаменитости разошлись. Недавно Дженнифер Лопес рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом. Бен Аффлек же в начале года завершил отношения с Аной Де Армас.
Как писали "Дни.ру", инициативу возобновить любовные отношения с Джей Ло взял на себя Бен Аффлек. Актер написал звезде, когда та находилась на съемках фильма в Доминиканской Республике. Сначала артистка не отвечала на письма экс-избранника, но потом между ними завязалась активная пикантная переписка.
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