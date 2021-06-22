Родригес нашел способ насолить Лопес после интрижки с Беном Аффлеком

Бейсболист Алекс Родригес после расставания с Дженнифер Лопес был замечен на закрытом дне рождения другой девушке.



Весной этого года певица и актриса Джей Ло объявила о расставании с Алексом Родригесом. После этого поклонники звезды начали активно обсуждать ее роман с Беном Аффлеком.

Фанаты надеются, что спустя 20 лет чувства между звездами вспыхнули с новой силой. Напомним, что весной бывших возлюбленных заметили вместе на курорте в Монтане. Как выяснилось, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали активно общаться еще в феврале.

На днях стало известно, что 45-летний американский бейсболист Алекс Родригес после расставания с Дженнифер Лопесрешил отомстить ей и сошелся с 41-летней бывшей девушкой Бена Аффлека Линдсэй Шукус. О том, что Родригес попал к ней на закрытую вечеринку, написало издание Page Six.

Компания тепло общалась и весело проводила время на заднем дворе дома в Хэмптоне, где они весело проводили время. При этом менеджер Родригеса отрицает наличие романа с бывшей Аффлека.

"Там нет никакой романтики. Они дружат уже лет 15", – заявил он.

По другим данным, Алекс Родригес не намерен мириться с расставанием с Джей Ло. По данным СМИ, он начал строить особняк недалеко от ее дома. Сама же певица сейчас часто бывает в Лос-Анджелесе, где живет Бен Аффлек.