"Хороши чертята": солист Little Big показал совместное фото с Таюрской после сообщения о романе

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская, наконец, порадовали фанатов совместным снимком.

На днях вышло интервью Ксении Собчак с Софьей Таюрской, в котором певица подтвердила романтические отношения с коллегой Ильей Прусикином. Эта новость вызвала большой резонанс среди поклонников, многие из которых догадывались о происходящем и очень ждали подтверждения. Сегодня лидер группы Little Big решил подкинуть дров в разгоревшийся костер и опубликовал в своем инствграм-аккаунте снимок с Таюрской на фоне голубого неба.

Очевидно, Прусикин понимал, что сейчас такой контент носит несколько скандальный характер. Под снимком музыкант иронично написал: "Ну что, подкинем говна на вентилятор?"

Фанаты музыкального коллектива живо откликнулись на призыв Прусикина и оставили множество радостных комментариев:

"Главное что бы на музыку не влияло) а так хороши чертята" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Наконец-то совместные фоточки", "я так и знал! Вы отлично смотритесь!!!!", "Теперь вы как группа Дюна ;)".



Впрочем, нашлись и такие фанаты, которые обвинили музыкантов во вранье и встали на сторону бывшей жены Прусикина – Ирины Смелой, заявив, что Илья бросил жену и ребенка ради любовницы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как сама Ирина Смелая отреагировала на скандальное признание солистки Little Big Софьи Таюрской.