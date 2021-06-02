Раздвинувшая ноги Каменских всполошила народ

Знаменитость опубликовала в своем блоге снимок, на котором сидит на кубе, широко раздвинув ноги. Из одежды на звезде лишь красное платье с разрезами до бедер и туфли на шпильке. Интимные места артистки прикрывает лишь легкая ткань.
Пользователи Сети по-достоинству оценили красоту Насти Каменских, отметив, что у нее прекрасная фигура. Также поклонники сравнили певицу с англоязычной исполнительницей Селеной Гомес.
"Настя як обично– красотка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарная всегда", "Под Селену Гомес", "Ого какие ноги", "Шикарные ножки", – написали в комментариях.
Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, что год начался для нее не самым лучшим образом. Сначала у звезды скончался отец, затем артистка заболела коронавирусом. В какой-то момент супруга рэпера Потапа осознала, что так дальше продолжаться не может. Певица поняла, что ей нужна перезагрузка и отправилась в Мексику.
Правда, помимо отдыха Настя Каменских работала. Артистка вместе с подругами сняла свое реалити-шоу, в котором откровенно поделилась наболевшим. Звезда решилась на собственную передачу, так как ранее уже снимала влоги, которые отлично "заходили" зрителям.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Что думаете по поводу Лукашенко?
Не могу начать новые отношения
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Йога
Она спасла мою жизнь
Верую в всевышнего
Непереносимость лактозы
Гадание
Отдых в России это дно