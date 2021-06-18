Разведенная Мельникова показала любимого мужчину

Дарья Мельникова порадовала поклонников трогательным снимком с сильным мужчиной.

После сообщения о внезапном разводе с Артуром Смольяниновым звезда "Папиных дочек", кажется, стала еще более популярной. Теперь публика пристально следит за всеми новыми снимками в соцсетях актрисы. Особого внимания фанатов заслуживают те кадры, на которых есть мужчины. Накануне Дарья Мельникова показала на фото своего отца, который подбрасывает в воздух ее младшего сына Марка.

Актриса лаконично подписала снимок: "Дедушка" и поставила смайл, символизирующий любовь и нежность. Отец 29-летней Дарьи выглядит очень стройным и подтянутым мужчиной, хотя его лицо довольно сложно рассмотреть на фото.

В браке с Артуром Смольяниновым Дарья Мельникова родила двоих сыновей: Артура и Марка. Артисты были вместе более восьми лет и казались всем идеальной парой. Однако в начале июня звезда "Папиных дочек" ошарашила публику признанием о том, что они недавно развелись. Актриса не озвучила каких-то конкретных причин развода и рассказала, что они с теперь уже бывшим мужем остались друзьями, а решение о разводе было обоюдном. В одном из интервью Мельникова подчеркнула, что все звучащие в прессе догадки относительно их расставания являются ложными – об этом сообщило издание "Вокруг ТВ".

Ранее Дарья Мельникова поделилась пикантными снимками и удивила поклонников.